Суд закрыл заседания по делу об убийстве многодетной матери в Псебае

Краснодарский краевой суд в закрытом режиме будет рассматривать дело об убийстве многодетной матери в поселке Псебай

Об этом сообщил представитель суда. По его словам, все заседания будут закрыты, потому что дело содержит интимные подробности, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой обвинили 20-летнего Савелия Никифорова и 17-летнего Максима Бондаренко. Парней обвиняют по ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ст. 132 УК РФ (Насильственные действий сексуального характера), ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 105 УК РФ (Убийство), ст. 161 (Грабеж у несовершеннолетнего), ст. 158 УК РФ (Кража). Дело передали в Краснодарский краевой суд 23 ноября.