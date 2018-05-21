Что происходит в Псебае? Жестокое убийство женщины, задержание подростка и народные волнения
В Краснодарском крае расследуется дело об убийстве 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой в поселке Псебай Мостовского района, которое совершила группа молодых людей. Юга.ру рассказывают, что известно об этой истории.
Жестокое убийство и один подозреваемый
Об инциденте, произошедшем вечером 13 мая, следственные органы сообщили два дня спустя — 15 мая. В ведомстве заявили, что убийство совершил 16-летний подросток, который встретил ранее знакомую женщину в кафе, где отдыхал с друзьями. Он якобы предложил проводить ее.
«С его слов, по пути следования, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Первомайской между ними возник конфликт. В ходе ссоры он нанес один удар камнем в область головы оппонентки, от которого она упала на землю. После этого злоумышленник задушил потерпевшую, перенес ее тело в углубление возвышенности по указанной улице и скрылся. Местные жители, услышав крики и шум, вызвали сотрудников полиции, которые и обнаружили погибшую», — говорилось в сообщении СКР.
В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
После в соцсетях и СМИ со ссылкой на близких погибшей и жителей поселка стала появляться информация, что убийство было совершено бандой подростков, на счету которой были и другие преступления, а тело жертвы было изувечено и обнажено. Они не соглашались с тем, что по делу задержали только одного человека, и с тем, по какой статье возбуждено дело. Также, согласно сообщениям, задержанного подростка нашли в десятке метров от убитой — он был пьян настолько, что уснул.
17 мая СКР по Краснодарскому краю сообщил, что «на теле погибшей обнаружены иные телесные повреждения, о которых подозреваемый не сообщил».
«Для установления точной причины смерти женщины, а также характера повреждений (прижизненный либо посмертный) следователем назначены судебно-медицинская и генетические экспертизы. Устанавливается, имелись ли соучастники преступления», — отметили в ведомстве.
Еще через день, 18 мая, СКР объявил о поиске свидетелей преступления.
«В связи с появлением в социальных сетях и средствах массовой информации множества публикаций и постов о данном преступлении следственное управление СКР по краю призывает всех свидетелей и очевидцев, кто обладает какой-либо информаций об обстоятельствах произошедшего, обратиться в следственные органы», — говорилось в сообщении.
Похороны состоялись 16 мая, в похоронном шествии участвовала значительная часть псебайцев.
Псебай — поселок городского типа на границе Краснодарского края и Карачаево-Черкесии, в котором проживают около 10 тыс. человек. Он окружен горами, рядом есть турбазы, популярные у пеших и велотуристов. Экономика строится в основном на заготовке древесины и производстве гипса.
Общественный сход и реакция властей
В поселке была создана инициативная группа — 11 человек, которые настояли на проведении встречи жителей поселка с представителями власти и руководителями правоохранительных структур. Она состоялась 18 мая. В собрании участвовал глава Мостовского района Сергей Ласунов, который выразил соболезнования семье погибшей и заявил, что расследование стоит на особом контроле в краевой администрации. Также он сообщил, что по поручению губернатора на место выезжал вице-губернатор Алексей Копайгородский, отвечающий в том числе за управление региональной безопасности и внутреннюю политику региона.
На сходе стало известно о том, что задержан еще один подозреваемый (позже появилась информация, что ему 20 лет).
Власти рассказали о ходе расследования и ответили на вопросы местных жителей.
Обновление от 22 мая: Глава Псебайского городского поселения Павел Жарков 21 мая подал в отставку по собственному желанию.
Преступники со стажем и группировка БЦЕ
На мероприятии двоюродный брат Натальи Дмитриевой задавал представителям власти вопросы по поводу отсутствия работы с группой подростков (он называл их группировкой БЦЕ (Бандитское центральное единство), в нее входил подозреваемый в убийстве), которая, по его словам, не раз была замечена за преступлениями, распивает спиртное в общественных местах и о которой в поселке знают не первый год. При этом, отметил он, правоохранители и казаки игнорируют их правонарушения. Жители поддержали вопрос аплодисментами.
Начальник отдела МВД по Мостовскому району Владислав Петухов, отвечавший на вопрос, сообщил, что находится в этой должности только пять дней (он был назначен на этот пост 14 мая — на следующий день после убийства), и заверил, что «по всем должностным лицам, которые не принимали меры в отношении подростков, будут приняты соответствующие решения», а также что «пересматривается формат охраны общественного порядка на территории Псебая».
В свою очередь Сергей Ласунов заявил, что будет разбираться, кто в поселке знал об этой группировке, и что сам узнал о ней накануне от инициативной группы — ранее не слышал об этом ни от главы Псебая, ни от местных жителей. При этом, по его словам, подростками «занимались в школе» и «рассматривали на советах профилактики».
Переквалификация статьи и поиск соучастников
21 мая обоим задержанным предъявили обвинение, стало известно, что статью переквалифицировали на «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».
Обоих арестовали. Следствие продолжает допрос свидетелей убийства и родственников погибшей, устанавливает других возможных соучастников убийства.
В МВД пообещали пересмотреть численность состава полиции Псебая и провести кадровые изменения в отношении тех, кто не справился с задачей. Ход расследования уголовного дела теперь находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
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