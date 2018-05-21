Что происходит в Псебае? Жестокое убийство женщины, задержание подростка и народные волнения

В Краснодарском крае расследуется дело об убийстве 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой в поселке Псебай Мостовского района, которое совершила группа молодых людей. Юга.ру рассказывают, что известно об этой истории.

Жестокое убийство и один подозреваемый

Об инциденте, произошедшем вечером 13 мая, следственные органы сообщили два дня спустя — 15 мая. В ведомстве заявили, что убийство совершил 16-летний подросток, который встретил ранее знакомую женщину в кафе, где отдыхал с друзьями. Он якобы предложил проводить ее.

«С его слов, по пути следования, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Первомайской между ними возник конфликт. В ходе ссоры он нанес один удар камнем в область головы оппонентки, от которого она упала на землю. После этого злоумышленник задушил потерпевшую, перенес ее тело в углубление возвышенности по указанной улице и скрылся. Местные жители, услышав крики и шум, вызвали сотрудников полиции, которые и обнаружили погибшую», — говорилось в сообщении СКР.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

После в соцсетях и СМИ со ссылкой на близких погибшей и жителей поселка стала появляться информация, что убийство было совершено бандой подростков, на счету которой были и другие преступления, а тело жертвы было изувечено и обнажено. Они не соглашались с тем, что по делу задержали только одного человека, и с тем, по какой статье возбуждено дело. Также, согласно сообщениям, задержанного подростка нашли в десятке метров от убитой — он был пьян настолько, что уснул.

17 мая СКР по Краснодарскому краю сообщил, что «на теле погибшей обнаружены иные телесные повреждения, о которых подозреваемый не сообщил».

«Для установления точной причины смерти женщины, а также характера повреждений (прижизненный либо посмертный) следователем назначены судебно-медицинская и генетические экспертизы. Устанавливается, имелись ли соучастники преступления», — отметили в ведомстве.

Еще через день, 18 мая, СКР объявил о поиске свидетелей преступления.

«В связи с появлением в социальных сетях и средствах массовой информации множества публикаций и постов о данном преступлении следственное управление СКР по краю призывает всех свидетелей и очевидцев, кто обладает какой-либо информаций об обстоятельствах произошедшего, обратиться в следственные органы», — говорилось в сообщении.

Похороны состоялись 16 мая, в похоронном шествии участвовала значительная часть псебайцев.