В Мостовском районе предъявили обвинение 16-летнему и 20-летнему местным жителям по факту убийства женщины в поселке Псебай

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Обвинение предъявили по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».

Сейчас оба обвиняемых арестованы. Следователь допрашивает свидетелей и родственников погибшей. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление возможных соучастников преступления, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, убийство женщины произошло вечером 13 мая, когда она возвращалась из кафе. По подозрению в преступлении задержали 16-летнего подростка, который сознался в содеянном. Он рассказал, что провожал женщину. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними началась ссора, во время нее он ударил знакомую камнем по голове, после чего задушил, спрятал тело и скрылся. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников полиции, которые нашли тело.

Так как повреждений на теле женщины было значительно больше тех, что описывал задержанный, следствие назначило судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. В соцсетях была распространена информация, что женщину могла убить банда подростков. В связи с этим СКР попросил очевидцев происшествия обратиться в следственные органы.

В поселке Псебай Мостовского района Кубани 18 мая задержали второго подозреваемого в убийстве. Было установлено, что после убийства женщины молодые люди совершили в ее отношении иные насильственные действия сексуального характера.