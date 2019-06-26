Женщину обвиняют в том, что в 2018 году она не привлекла к уголовной ответственности подростка, ставшего впоследствии соучастником жестокого убийства многодетной матери в Псебае.

Подросток и его приятель украли у сверстника куртку, о чем тот сообщил в правоохранительные органы. Следователь, нарушая уголовно-процессуальное законодательство, не передала это сообщение в СКР, а начала проверку сама. Она уговорила пострадавшего отказаться от претензий, и в мае 2018 года вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В нем она указала, что один из подростков к краже не причастен, а действия второго назвала малозначительными и не имеющими признаков грабежа.

«Несвоевременное привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности и неприменение к ним профилактических и процессуальных мер привели к совершению 13 мая прошлого года в Псебае жестокого убийства женщины, соучастником которого явился один из несовершеннолетних. Впоследствии решение следователя было отменено, и в отношении двух подростков было возбуждено уголовное дело о грабеже», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.