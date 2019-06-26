Дело следователя полиции из Псебая, которая отпустила подростка-грабителя, позже убившего женщину, направили в суд
Следователь отдела МВД по Мостовскому району, обвиняемая в превышении должностных полномочий, предстанет перед судом
Женщину обвиняют в том, что в 2018 году она не привлекла к уголовной ответственности подростка, ставшего впоследствии соучастником жестокого убийства многодетной матери в Псебае.
Подросток и его приятель украли у сверстника куртку, о чем тот сообщил в правоохранительные органы. Следователь, нарушая уголовно-процессуальное законодательство, не передала это сообщение в СКР, а начала проверку сама. Она уговорила пострадавшего отказаться от претензий, и в мае 2018 года вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В нем она указала, что один из подростков к краже не причастен, а действия второго назвала малозначительными и не имеющими признаков грабежа.
«Несвоевременное привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности и неприменение к ним профилактических и процессуальных мер привели к совершению 13 мая прошлого года в Псебае жестокого убийства женщины, соучастником которого явился один из несовершеннолетних. Впоследствии решение следователя было отменено, и в отношении двух подростков было возбуждено уголовное дело о грабеже», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
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Дело в отношении следователя было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышении должностных полномочий). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Мостовской районный суд для рассмотрения по существу.
Вину в совершенном преступлении обвиняемая не признала, отметили в краевой прокуратуре.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что следователя отстранили от службы.
Как писали Юга.ру, в мае 2018 года в Псебае изнасиловали и жестоко убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. В преступлении обвинили двух местных жителей 16 и 20 лет. После майского инцидента комиссия МВД обещала проверить работу полиции в поселке. Дело в отношении следователя полиции стало единственным, возбужденным после проверки.
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