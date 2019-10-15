Что произошло? В мае 2018 года в Псебае жестоко убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Ее 19 раз ударили камнем по голове, изнасиловали, а потом задушили. В преступлении обвинили двух местных жителей — 20-летнего Савелия Никифорова и 16-летнего местного жителя.

Какие еще преступления совершили молодые люди? Во время следствия выяснилось, что за месяц до убийства оба фигуранта дела совершили не одно преступление. В начале апреля Никифоров с другим сообщником похитил в салоне красоты вещи на 105 тыс. рублей. Через несколько дней 16-летний парень со своим знакомым ограбил сверстника — они отобрали у него куртку. Однако следователь отдела МВД по Мостовскому району отказалась возбуждать уголовное дело. Впоследствие на нее завели дело за превышение должностных полномочий, его передали в суд.

Расследование дела об убийстве женщины. В ноябре 2018-го расследование дела об убийстве женщины завершили. После этого судебные заседания проходили в закрытом режиме. В Краснодарском краевом суде в сентябре прошли прения сторон по уголовному делу об убийстве жительницы поселка Псебай Мостовского района. Прокурор потребовал назначить 21-летнему подсудимому 19 лет лишения свободы, его 17-летнему подельнику — 10 лет.

Что решил суд? Никифорова и его 18-летнего знакомого признали виновными по п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Изнасилование и насильственные действия сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему группой лиц), п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера). Суд установил, что во время преступления они были в налкогольном и наркотическом состоянии.

Никифоров и его сообщник 21-летний Роман Красов признаны выновными по п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину), а еще два фигуранта дела — по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц),

Никифоров получил 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 20 тыс. рублей. его сообщник, который признан виновным убийстве, получил 9 лет 11 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Он получил штраф в 5 тыс. рублей. Красова приговорили к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Еще одного фигуранта приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Никифорову и Красову назначили дополнительные наказания — это ограничения свободы от 1 года 6 месяцев до 1 года 1 месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.