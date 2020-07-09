Экс-мэра Туапсе и его подчиненных будут судить за коррупционные преступления
В Туапсе за превышение полномочий, подлоги и получение взяток будут судить экс-мэра города и его подчиненных
В феврале 2018 года мэром Туапсе стал Владимир Зверев, а через полтора года его задержали по делу о незаконной сдаче земли в аренду. На чиновника завели дела по статьям о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ).
В декабре следственный комитет возбудил против Зверева еще одно уголовное дело — о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Арест чиновника несколько раз продлевали, а 5 марта 2020 года в администрации Туапсе сообщили о его отставке. После этого новым главой города стал Сергей Бондаренко.
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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 9 июля сообщили, что закончили расследование уголовного дела против экс-главы Туапсе, 53-летней бывшей начальницы отдела земельных и имущественных отношений, а также 35-летнего начальника управления земельных ресурсов администрации города. Их обвинили в превышении должностных полномочий, служебных подлогах и получении взяток (чч.1,2 ст.286, чч.1,2 ст.292, пп.«а,в» ч.5 ст.290, ч.6 ст.290 УК РФ).
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края добавили, что в июне 2019 года начальник муниципального бюджетного учреждения и начальник отдела земельных отношений администрации получили от двух жителей Туапсинского района взятки в размере 200 тыс. рублей и 80 тыс. рублей. За эти деньги они подготовили проекты постановлений по утверждению схем земельных участков с увеличенной площадью.
В июне 2019 года действия чиновников пресекли оперативные сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
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