Экс-мэра Туапсе и его подчиненных будут судить за коррупционные преступления

В Туапсе за превышение полномочий, подлоги и получение взяток будут судить экс-мэра города и его подчиненных

В феврале 2018 года мэром Туапсе стал Владимир Зверев, а через полтора года его задержали по делу о незаконной сдаче земли в аренду. На чиновника завели дела по статьям о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ).

В декабре следственный комитет возбудил против Зверева еще одно уголовное дело — о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Арест чиновника несколько раз продлевали, а 5 марта 2020 года в администрации Туапсе сообщили о его отставке. После этого новым главой города стал Сергей Бондаренко.