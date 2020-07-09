В Анапе запретили купаться в море

Краснодарский край

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Администрация Анапы 9 июля сообщила о неблагополучных погодных условиях для купания в Черном море

Напомним, 8 и 9 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по непогоде и подъему уровня воды в реках. Накануне в станице Голубицкой под Темрюком на пляж вышел смерч, а в Геленджике и Краснодаре затопило улицы, из-за чего в краевом центре встали все трамваи и образовались пробки. В Сочи сильный ветер повалил деревья и разорвал швартовые канаты лайнера «Князь Владимир».

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9 июля в администрации Анапы предупредили о запрете на купание на всех пляжах. Это связано со штормом и сильным донным течением.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Анапа Безопасность отдых Погода Черное море Штормовые предупреждения

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