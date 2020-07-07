На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде. На Черноморском побережье возможны смерчи

Краснодарский край

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МЧС Кубани 7 июля предупредило о ливнях и сильном ветре в регионе

По данным северо-кавказского гидрометцентра, 8 и 9 июля в крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. На акватории Черного моря от Анапы до поселка Магри есть опасность формирования смерчей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о возможности возникновения ЧС, связанных с подтоплениями территорий, подъемами уровней рек и других.

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Жителям и гостям края рекомендовали оставаться дома, держаться подальше от деревьев и высотных объектов, а также носить ветрозащитную непромокаемую одежду и обувь.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Краснодар Погода

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