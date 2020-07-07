На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде. На Черноморском побережье возможны смерчи

МЧС Кубани 7 июля предупредило о ливнях и сильном ветре в регионе

По данным северо-кавказского гидрометцентра, 8 и 9 июля в крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. На акватории Черного моря от Анапы до поселка Магри есть опасность формирования смерчей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о возможности возникновения ЧС, связанных с подтоплениями территорий, подъемами уровней рек и других.