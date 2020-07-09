В Сочи во время шторма оторвало швартовые канаты у лайнера «Князь Владимир»

Краснодарский край

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В Сочинском морском порту вечером 8 июля на теплоходе «Князь Владимир» произошло ЧП

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по непогоде. Накануне стихия стала причиной нескольких происшествий: в Геленджике и Краснодаре затопило улицы, в станице Голубицкой под Темрюком смерч вышел на берег и разрушил заборы близлежащих домов.

Кроме того, вечером 8 июля в Сочи начало действовать штормовое предупреждение. Тогда же ливень с ветром повалил деревья и затопил улицы.

Также от сильного порыва ветра на девятипалубном лайнере «Князь Владимир», который находится на теплоходной стоянке, оторвало швартовые канаты. Теплоход сначала отошел от причала круизный гавани, после чего его развернуло. Однако свободное плавание судну не угрожало, в оперативном порядке на нем запустили двигатели.

«Лайнер быстро вернули к причалу и снова пришвартовали», — сообщили порталу Юга.ру в компании «Черноморские круизы».

Напомним, «Князь Владимир» — девятипалубный теплоход длиной 142 метра и шириной 21,9 метра. В высоту его надводная часть достигает 32 метров. Лайнер осуществляет круизное сообщение между Сочи и Крымом.

Погода Сочи

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