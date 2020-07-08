Смерчи на пляже, молнии, ливень и затопленные улицы: подборка фото и видео непогоды на Кубани

В Краснодарском крае днем 8 июля прошли сильные дожди, а на побережье Черного и Азовского морей в нескольких населенных пунктах заметили смерчи

С начала июля в Краснодарском крае установилась сухая жаркая погода. Температура воздуха доходила до 39 °C в тени, из-за перегрузок в Краснодаре, а также Ейске, Геленджике, Сочи и Темрюке случались аварии на электросетях. Например, накануне в краевом центре электричества не было по меньшей мере у 40 тыс. человек. А на одном из трамвайных путей из-за жары воспламенился кабель, из-за чего нарушилось движение городского транспорта.

К середине недели синоптики обещали дожди в Краснодарском крае, и прогноз сбылся: на 8 и 9 июля МЧС объявило экстренное предупреждение о сильных ливнях, шквалистом ветре, грозе и граде. Также людей предупредили о возможном возникновении смерчей над Черным морем. В пресс-службе МЧС предупредили о вероятности ЧС и рекомендовали жителям и гостям региона оставаться дома.

8 июля в соцсетях появились фото и видео с непогодой на побережье. Кадры, на которых сильный дождь с ветром обрушился на село Лермонтово в Туапсинском районе, опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

В Геленджике очевидцы сняли смерч, который врезался в Толстый мыс, после чего растворился в воздухе: