Смерчи на пляже, молнии, ливень и затопленные улицы: подборка фото и видео непогоды на Кубани

Краснодарский край

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В Краснодарском крае днем 8 июля прошли сильные дожди, а на побережье Черного и Азовского морей в нескольких населенных пунктах заметили смерчи

С начала июля в Краснодарском крае установилась сухая жаркая погода. Температура воздуха доходила до 39 °C в тени, из-за перегрузок в Краснодаре, а также Ейске, Геленджике, Сочи и Темрюке случались аварии на электросетях. Например, накануне в краевом центре электричества не было по меньшей мере у 40 тыс. человек. А на одном из трамвайных путей из-за жары воспламенился кабель, из-за чего нарушилось движение городского транспорта.

К середине недели синоптики обещали дожди в Краснодарском крае, и прогноз сбылся: на 8 и 9 июля МЧС объявило экстренное предупреждение о сильных ливнях, шквалистом ветре, грозе и граде. Также людей предупредили о возможном возникновении смерчей над Черным морем. В пресс-службе МЧС предупредили о вероятности ЧС и рекомендовали жителям и гостям региона оставаться дома.

8 июля в соцсетях появились фото и видео с непогодой на побережье. Кадры, на которых сильный дождь с ветром обрушился на село Лермонтово в Туапсинском районе, опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

В Геленджике очевидцы сняли смерч, который врезался в Толстый мыс, после чего растворился в воздухе:

В селе Ольгинка под Туапсе два смерча образовались неподалеку друг от друга:

Еще один смерч вышел на берег в станице Голубицкой Темрюкского района. Этот момент попал на видео:

Судя по другим съемкам, смерч повредил навесы на пляже и сломал заборы близлежащих домов.

Кроме того, жительнице Сочи удалось заснять молнию, которая ударила в Черное море:

Гроза наблюдалась и в Краснодаре:

Судя по постам в пабликах Геленджика, дождь прошел и там. Ливень затопил набережную и другие улицы:

Геленджик Погода Сочи Стихийные бедствия Темрюкский район Туапсинский район Черное море

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