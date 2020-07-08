Из-за ливня в Краснодаре встали все трамваи и почти все троллейбусы
В Краснодаре днем 8 июля прошли сильные дожди, из-за непогоды остановилась работа городского транспорта
Напомним, накануне МЧС Кубани предупредило о том, что на регион надвигается непогода. 8 июля на побережье Черного и Азовского морей начались дожди, а над акваторией прошли смерчи, некоторые из них вышли на берег. В краевой столице в этот же день примерно с 13:00 начался ливень. Осадки затопили многие улицы краевого центра, из-за этого встал городской транспорт.
В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении порталу Юга.ру в 14:00 сообщили, что в городе встали все трамваи. Это же, за исключением нескольких единиц, коснулось и всех троллейбусов. Причина — подтопленные дороги и трамвайные пути.
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Позже в КТТУ уточнили, что в 14:31 начали движение троллейбусы № 7, 12 и 20 на улице Постовой. Простой составил 1 час. В 14:45 восстановилось движение троллейбусов на Октябрьской/Мира и трамваев на Коммунаров и Северной. Задержка в расписании — 1 час 15 минут. В 15:05 поехали трамваи на Садовой, простой составил 1 час 37 минут. Однако затем Садовая снова встала, добавили в пресс-службе.
Судя по карте городского транспорта Краснодара на 15:20, в городе случилось скопление городского транспорта в отдельных местах. Большинство трамваев стояли на улицах Садовой и Гоголя перед проездом под железнодороным мостом на Вишняковой, а также на Коммунаров и Горького. Троллейбусы стояли на Тургенева, Атарбекова и Герцена.
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