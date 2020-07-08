Из-за ливня в Краснодаре встали все трамваи и почти все троллейбусы

Напомним, накануне МЧС Кубани предупредило о том, что на регион надвигается непогода. 8 июля на побережье Черного и Азовского морей начались дожди, а над акваторией прошли смерчи, некоторые из них вышли на берег. В краевой столице в этот же день примерно с 13:00 начался ливень. Осадки затопили многие улицы краевого центра, из-за этого встал городской транспорт.

В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении порталу Юга.ру в 14:00 сообщили, что в городе встали все трамваи. Это же, за исключением нескольких единиц, коснулось и всех троллейбусов. Причина — подтопленные дороги и трамвайные пути.