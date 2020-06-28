В Анапе нашли унесенных в море людей

Унесенных в Анапе мужчину и мальчика 27 июня нашли живыми и на вертолете доставили на берег

Напомним, в 13:25 спасателям сообщили, что в районе села Сукко в акваторию унесло надувное плавсредство с людьми. На их поиски вылетел вертолет Ми-8.

Спустя почти четыре часа мужчину и мальчика нашли в море и подняли на борт вертолета. Их состояние было удовлетворительным. Людей доставили в аэропорт Геленджика, где передали медикам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего в поисках участвовали 14 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолет со спасателями.