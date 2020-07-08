Из-за затопленных улиц в Краснодаре образовались пробки

В Краснодаре днем 8 июля прошел ливень, после чего машины встали в пробках из-за подтоплений

Напомним, накануне МЧС предупредило о предстоящих смерчах, ливнях и грозах в Краснодарском крае. 8 июля в столице Кубани примерно в 13:00 начался сильный дождь.

В этот же день:

К 14:30 многие дороги оказались под водой: журналисты Юга.ру сообщили о подтоплениях на Седина, Ленина, Красных Партизан, Дзержинского и Лузана. Также в соцсетях писали о глубоких лужах и потоках воды на улицах Атарбекова, Октябрьской, Красноармейской, Московской, Хакурате, Одесской и Проспекте Чекистов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также сообщили, что в Краснодаре (а также в Геленджике и Темрюкском районе) произошло «скопление воды в низменных частях», после чего спасателям поступило семь заявок на откачку воды.

Подтопление вызвало заторы в Краснодаре. В городе встали все трамваи, прекратили движение большинство троллейбусов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», с 13:00 до 15:00 необычно большое скопление машин наблюдалось на улицах Суворова (8 баллов), Тургенева (9 баллов) и Кубанской Набережной (7 баллов).

К 15:30 общая загруженность дорог в краевом центре составила 7 баллов, что на 4 балла выше обычного состояния улиц в такое время. Также в 15:40 сервис зафиксировал еще более плотное движение на Тургенева: по пути к Кубанской Набережной скопилась 10-балльная пробка.

Отследить сейчас актуальное состояние дорог, а также узнать скорость движения можно тут.