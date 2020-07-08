В Сочи ливень с ветром повалил деревья и затопил улицы

В Сочи вечером 8 июля прошел ливень с сильным ветром и грозой

Стихия повалила десятки деревьев, никто из прохожих не пострадал. Спасатели ликвидируют завалы на проезжей части.

«Так на аллее Челтенхема дерево упало на линию электропередач. Сотрудники муниципальной службы спасения распилили его, вывезли ствол и ветки», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.

По словам представителя пресс-службы, движение транспорта на этом участке пока реверсивное. Энергетики обещают устранить аварию. Кроме того, несколько улиц курорта затопило.

Мониторинговые группы продолжают следить за уровнем воды в реках. Среди самых опасных как всегда, Кепша и Западный Дагомыс. Все экстренные службы курорта работают в режиме повышенной готовности, а в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.

Утром 9 июля ожидаются сильные ливни с грозой и порывистым ветром, возможно формирование смерчей над морем.

«Сочинцев и гостей курорта просят соблюдать все необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильного по номеру 112», — заключили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, МЧС Кубани предупредило о формировании смерчей на Черном море.