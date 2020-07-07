На трассе в Сочи машина упала в обрыв, пассажирка получила тяжелые травмы

Авария произошла в 6:02 в Лазаревском районе, на 100-м километре трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги в лесополосу.

На место происшествия прибыли спасатели. При помощи альпинистского снаряжения они спустились к автомобилю. В салоне находились три человека. 67-летняя пассажирка получила серьезные травмы таза и позвоночника. Ее муж и дочь отделались царапинами и ссадинами.

Оказав необходимую доврачебную помощь, спасатели подняли пострадавшую на носилках к дороге, где передали врачам скорой помощи, рассказали 7 июля в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.