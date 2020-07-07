На трассе в Сочи машина упала в обрыв, пассажирка получила тяжелые травмы
В Сочи 7 июля автомобиль упал в обрыв, пострадала 67-летняя пассажирка
Авария произошла в 6:02 в Лазаревском районе, на 100-м километре трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги в лесополосу.
На место происшествия прибыли спасатели. При помощи альпинистского снаряжения они спустились к автомобилю. В салоне находились три человека. 67-летняя пассажирка получила серьезные травмы таза и позвоночника. Ее муж и дочь отделались царапинами и ссадинами.
Оказав необходимую доврачебную помощь, спасатели подняли пострадавшую на носилках к дороге, где передали врачам скорой помощи, рассказали 7 июля в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее Юга.ру не раз рассказывали о подобных авариях. Так, в июне 2019 года в Сочи произошло два таких ДТП: мотоциклист слетел с высоты 20 метров, а позже в 100-метровый обрыв упала машина. В августе в обрыве глубиной 30 метров оказался большегруз. В сентябре на Марьинском шоссе легковая машина упала с высоты 100 метров.
В мае 2020 года автомобиль оказался внизу 40-метрового обрыва, двух мужчин выкинуло из машины. В июне такая авария случилась с КамАЗом, но водителя и пассажира зажало в кабине.