На Кубани открылись детские здравницы, но только для местных детей

В Краснодарском крае с 1 июля начали работать детские лагеря и санатории с медицинской лицензией

Напомним, в июне на Кубани разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией, начали возобновлять работу пляжи, а позже власти разрешили принимать туристов гостиницам и отелям.

Детские здравницы не смогли приступить к работе в начале лета из-за распространения коронавируса. На совещании краевого оперштаба 18 июня губернатор Вениамин Кондратьев разрешил им открыться с 1 июля. При этом детские санатории с медицинской лицензией пока могут принимать детей только из Краснодарского края.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, 1 июля в регионе заработали 19 детских здравниц в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах. Всего на Кубани находится 124 санатория и лагерей для детей, которые имеют медицинскую лицензию. При этом 80% из них расположены на Азово-Черноморском побережье. В пресс-службе уточнили, что в детские санатории с медицинской лицензией заедут 4 тыс. 190 детей.

При заезде в здравницы детям нужно иметь стандартный пакет документов, в условиях пандемии коронавируса пристальное внимание будет на наличие справки об эпидокружении. Кроме того, группы и отряды будут заполнены только на половину, посещать санатории и лагеря посторонним запрещено.