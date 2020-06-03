Краснодарский край занял первое место в стране по числу преступлений против детей, совершенных в детских лагерях и санаториях

Портал Юга.ру ознакомился с докладом детского омбудсмена Анны Кузнецовой о деятельности в 2019 году и выбрал моменты из документа, касающиеся Краснодарского края

Детский омбудсмен Анна Кузнецова 29 мая представила доклад президенту Владимиру Путину, посвященный ее деятельности в прошлом году. В нем Кузнецова также рассказала, как в России соблюдаются права и законные интересы детей. Доклад был опубликован в «Российской газете».

Портал Юга.ру ознакомился с текстом документа и выбрал моменты, касающиеся положения детей в Краснодарском крае.

По информации Кузнецовой, регион в 2019 году занял третье место в стране по числу детских обращений о защите прав несовершеннолетних (5% от общего числа), на втором месте Московская область (9,1%), на первом — Москва (20,5%). Из региона поступали жалобы на отсутствие лекарственного обеспечения детей , благодаря вмешательству детского омбудсмена и прокуратуры ситуация улучшилась.

Жители Краснодарского края также сообщали о невозможности устроить ребенка в детский сад , в том числе и по решению суда по искам одиноких матерей, желающих трудоустроиться и содержать семью. Омбудсмену поступали жалобы на местные администрации по поводу того, что они не благоустраивают автомобильные дороги рядом со школами , детсадами и другими социальными объектами.

Детский омбудсмен положительно оценила, как в регионе развивается детский отдых . В докладе она рассказала о том, что в 2019 году была введена в эксплуатацию новая краевая организация отдыха и оздоровления «Юниор», а в Новороссийске выкупили у частного лица детский лагерь «Глобус». Кроме того, в Краснодарском крае на 0,1 % увеличилось число детских лагерей и санаториев и на 2% количество отдохнувших там детей летом прошлого года.

Однако охват летним оздоровлением в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снизился на 0,3%. Снизилось и число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые отдохнулись летом в здравницах. Кроме того, по информации Кузнецовой, Кубань находится на первом месте в России по числу преступлений в отношении детей, которые произошли в санаториях. Таких случаев в прошлом году было зафиксировано семь.

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Также Кузнецова сообщила, что ей поступило заявление о том, в 2010 году в спортивной школе Тихорецка произошел пожар, после него уцелел только коридор, в котором все эти годы «в абсолютно неподходящих условиях» около 1 тыс. 400 детей занимаются спортом. Выяснилось, что зимой, действительно, часть занятий проводится в уцелевшем после пожара спортивном сооружении. Городская администрация в 2014 году за счет местного бюджета разработала проект нового комплекса стоимость около 135 млн 404 тыс. рублей. Чтобы получить средства на строительство центра, в 2016 году проект был представлен в Министерство спорта России. Омубсмен отметила, что проект легкоатлетического комплекса прошел всероссийский конкурс на лучший проект спортивного сооружения. Администрация Тихорецка каждый год подает заявки в краевое минспорта для участия в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета, однако в финансировании комплекса отказывают . Кузнецова рассказала, что обратилась к руководству региона для решения этого вопроса.

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