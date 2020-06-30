Конкурс на иллюминацию улицы Красной в Краснодаре продлили до 31 августа

Напомним, в начале февраля мэр Краснодара Евгений Первышов предложил заменить гирлянды на улице Красной, так как существующие ежедневно выходили из строя. После этого старую подсветку сняли, а 10 марта главный архитектор города Наталья Машталир объявила конкурс на лучший дизайн новой иллюминации. В начале июня мэрия сообщила о начале голосования за лучший проект из числа тех, которые уже прислали.

17 июня художественный совет провел заседание, на котором решил, что ни одна из предложенных участниками конкурса концепций не подходит. Некоторые из них невозможно выполнить технически, иные не заинтересовали горожан во время голосования. Также дизайнеры не учли архитектурный облик главной улицы, вероятность ветра, массивность и долговечность конструкций и не уделили внимание прилегающим улицам, объяснили в мэрии. В итоге худсовет решил продлить конкурс.

30 июня в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что работы с иллюминацией Красной и перпендикулярных ей улиц в пределах Рашпилевской, Советской, Красноармейской и Длинной можно присылать до 12:00 31 августа.