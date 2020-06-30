Конкурс на иллюминацию улицы Красной в Краснодаре продлили до 31 августа
В Краснодаре продолжается конкурс на лучшую концепцию освещения улицы Красной, он продлится до конца лета
Напомним, в начале февраля мэр Краснодара Евгений Первышов предложил заменить гирлянды на улице Красной, так как существующие ежедневно выходили из строя. После этого старую подсветку сняли, а 10 марта главный архитектор города Наталья Машталир объявила конкурс на лучший дизайн новой иллюминации. В начале июня мэрия сообщила о начале голосования за лучший проект из числа тех, которые уже прислали.
17 июня художественный совет провел заседание, на котором решил, что ни одна из предложенных участниками конкурса концепций не подходит. Некоторые из них невозможно выполнить технически, иные не заинтересовали горожан во время голосования. Также дизайнеры не учли архитектурный облик главной улицы, вероятность ветра, массивность и долговечность конструкций и не уделили внимание прилегающим улицам, объяснили в мэрии. В итоге худсовет решил продлить конкурс.
30 июня в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что работы с иллюминацией Красной и перпендикулярных ей улиц в пределах Рашпилевской, Советской, Красноармейской и Длинной можно присылать до 12:00 31 августа.
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«Многие решили, что техническое задание — это всего лишь пожелание. Но это обязательное требование к работам. Авторы, которые уже успели поучаствовать в конкурсе, могут доработать свои предложения и направить их снова», — отметила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.
Администрация города уточнила тезисы техзадания. Иллюминация должна подчеркнуть сложившуюся историческую застройку и не копировать уже существующую подсветку или ее элементы. Также в работе надо продемонстрировать, как конструкции будут выглядеть при дневном свете. Кроме того, надо учитывать главный и второстепенный характер улиц, а также то, что иллюминация должна подходить под любое время года. Еще пара требований к проекту: дизайн опор гармонирует с застройкой, а световые конструкции — не тяжелые. Наконец, решение по иллюминации не должно быть дорогостоящим.
Подробная информция о том, что должна включать в себя заявка на участие, размещена на сайте мэрии.
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