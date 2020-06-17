Конкурс на иллюминацию улицы Красной продлили, потому что художественному совету Краснодара ничего не понравилось
В Краснодаре 17 июня приняли решение продлить конкурс концепций декоративного освещения улицы Красной
В начале февраля глава краевой столицы Евгений Первышов предложил повесить новые гирлянды на улице Красной взамен изношенных и сделать световую подвеску на других центральных улицах. После этого старые круги начали снимать, а 10 марта главный архитектор Краснодара Наталья Машталир объявила конкурс на лучший дизайн для новой иллюминации. В начале июня жителям предложили выбрать лучший проект из тех, которые прислали.
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Сегодня в Краснодаре художественный совет провел заседание, где эксперты решили, что присланные работы не отвечают техзаданию и не соответствуют пожеланиям жителей. Новые сроки конкурса уточнят к следующей встрече. По словам замглавы Краснодара Лилианы Егоровой, некоторые из представленных вариантов технически невозможно выполнить, а некоторые не заинтересовали людей.
По оценке экспертов художественного совета, в представленных работах:
- не учли архитектурный облик улицы Красной на разных ее участках;
- не проработали концепцию;
- не уделили внимание прилегающим улицам;
- не учли ветер, массивность и долговечность конструкций.
«К сожалению, ни одна из присланных нам работ не соответствовала тем критериям, которые мы предложили. Поэтому было принято решение продлить конкурс, чтобы авторы могли продумать концепцию в более свободные сроки, и уже понимая, что техническое задание — это не просто пожелание, а требование», — прокомментировала Машталир.
Напомним, по техническому заданию иллюминация должна быть уникальной и подчеркивать застройку, не перетягивая на себя внимание, Кроме того, главный и второстепенный характер улиц тоже нужно акцентировать. Иллюминация должна подходить под любое время года и не быть тематической. Все варианты иллюминации, которые уже прислали, можно посмотреть в аккаунте департамента, а также на странице голосования.