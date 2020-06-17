Конкурс на иллюминацию улицы Красной продлили, потому что художественному совету Краснодара ничего не понравилось

В начале февраля глава краевой столицы Евгений Первышов предложил повесить новые гирлянды на улице Красной взамен изношенных и сделать световую подвеску на других центральных улицах. После этого старые круги начали снимать , а 10 марта главный архитектор Краснодара Наталья Машталир объявила конкурс на лучший дизайн для новой иллюминации. В начале июня жителям предложили выбрать лучший проект из тех, которые прислали.

Сегодня в Краснодаре художественный совет провел заседание, где эксперты решили, что присланные работы не отвечают техзаданию и не соответствуют пожеланиям жителей. Новые сроки конкурса уточнят к следующей встрече. По словам замглавы Краснодара Лилианы Егоровой, некоторые из представленных вариантов технически невозможно выполнить, а некоторые не заинтересовали людей.

По оценке экспертов художественного совета, в представленных работах:

не учли архитектурный облик улицы Красной на разных ее участках;

не проработали концепцию;

не уделили внимание прилегающим улицам;

не учли ветер, массивность и долговечность конструкций.

«К сожалению, ни одна из присланных нам работ не соответствовала тем критериям, которые мы предложили. Поэтому было принято решение продлить конкурс, чтобы авторы могли продумать концепцию в более свободные сроки, и уже понимая, что техническое задание — это не просто пожелание, а требование», — прокомментировала Машталир.