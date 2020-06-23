Еще по 10 тыс. рублей получат семьи с детьми до 16 лет

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Президент России Владимир Путин 23 июня заявил, что семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят еще по 10 тыс. рублей

Начиная с конца марта, когда в стране ввели карантин из-за коронавируса, Путин регулярно объявлял о различных пособиях и надбавках для людей, пострадавших от пандемии. Например, президент поручил сделать доплаты медикам, безработным, семьям с детьми и другим категориям граждан.

Читайте также:

Президент России днем 23 июня выступил с обращением к гражданам страны, где рассказал о повышении НДФЛ до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн. После этого Путин предложил выплатить еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Если люди уже получили первую выплату, вторую им вышлют автоматически.

Кроме того, семьи, где родители остались без работы, продолжат до конца лета получать по 3 тыс. рублей за каждого ребенка и повышенное пособие по безработице, сообщил телеканал «360».

Путин напомнил, что с начала апреля поддержку из-за безработицы получили 720 тыс. человек.

Владимир Путин Деньги Дети Коронавирус Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Еще по 10 тыс. рублей получат семьи с детьми до 16 лет
Семь девочек 14 лет и младше родили детей на Кубани в 2019 году
Путин повысил налог на доходы физических лиц до 15%
В аэропорту Симферополя после перелета женщина получила переноску с собакой в крови. Вот как отреагировал «Аэрофлот»
Один кубанский, один крымский и три ростовских вуза попали в рейтинг Forbes
В Новороссийске на парад Победы пустят только ветеранов

Лента новостей

Статьи

За свои 55 лет Валерий Меладзе тысячу раз обрывал провода

А что вы знаете о главном романтике российской эстрады?

Статьи Партнерский

Первая десятка

Как Абинский ЭлектроМеталлургический завод пришел к успеху

Реклама на портале