Еще по 10 тыс. рублей получат семьи с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин 23 июня заявил, что семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят еще по 10 тыс. рублей

Начиная с конца марта, когда в стране ввели карантин из-за коронавируса, Путин регулярно объявлял о различных пособиях и надбавках для людей, пострадавших от пандемии. Например, президент поручил сделать доплаты медикам , безработным , семьям с детьми и другим категориям граждан.

Президент России днем 23 июня выступил с обращением к гражданам страны, где рассказал о повышении НДФЛ до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн. После этого Путин предложил выплатить еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Если люди уже получили первую выплату, вторую им вышлют автоматически.

Кроме того, семьи, где родители остались без работы, продолжат до конца лета получать по 3 тыс. рублей за каждого ребенка и повышенное пособие по безработице, сообщил телеканал «360».