Путин повысил налог на доходы физических лиц до 15%

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 23 июня сообщил о спаде экономики и заявил о повышении НДФЛ

Президент России днем 23 июня выступил с обращением к гражданам страны по всем федеральным телеканалам. Сначала глава государства поблагодарил за работу всех врачей и рассказал о разработке вакцины против коронавируса. Также он напомнил о выплатах медицинским и социальным работникам. 

После этих слов Путин начал говорить о помощи детям с редкими заболеваниям и поблагодарил людей за благотворительность, однако отметил важность постоянного источника финансирования, пишет телеканал «360».

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Далее президент вспомнил, что граждане с разным уровнем доходов платят одинаковый налог и назвал это несправедливым. По его словам, с учетом нового качества администрирования, появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифферинцированно.

В связи с этим с 1 января 2021 года ставка НДФЛ повысится с 13% до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Повышенная ставка распространится только на ту часть суммы, которая будет превышать 5 млн рублей. Президент заверил, что полученные деньги направят на лечение редких заболеваний детей.

Напомним, налог на доходы физических лиц (НДФЛ или «подоходный») — обязательный платеж, вычет из дохода каждого работающего на территории России человека. Его обязаны платить те, кто получает прибыль в стране, при условии, что используемый вид заработка по закону облагается налогом. Сейчас НДФЛ в России составляет 13% для всех.

Владимир Путин Налоги

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