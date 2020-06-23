Путин повысил налог на доходы физических лиц до 15%

Президент России днем 23 июня выступил с обращением к гражданам страны по всем федеральным телеканалам. Сначала глава государства поблагодарил за работу всех врачей и рассказал о разработке вакцины против коронавируса. Также он напомнил о выплатах медицинским и социальным работникам.

После этих слов Путин начал говорить о помощи детям с редкими заболеваниям и поблагодарил людей за благотворительность, однако отметил важность постоянного источника финансирования, пишет телеканал «360».