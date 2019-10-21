Суд решил не блокировать BlaBlaCar в России
Арбитражный суд Москвы 21 октября отклонил иск о блокировке BlaBlaCar в России
Арбитражный суд Москвы отклонил иск астраханской компании-перевозчика «Транс-Лайн». Ее представители требовали запретить к распространению информацию, находящуюся на сайте и в приложении для совместных поездок BlaBlaCar. Перевозчик решил, что из-за сервиса поездок начал терять пассажиров и понес убытки.
Ответчики и Роскомнадзор, в свою очередь, попросили отклонить иск — никакой запрещенной информации у BlaBlaCar не оказалось.
В случае, если бы иск был удовлетворен, «Транс-Лайн» стала бы добиваться полной блокировки приложения, как было в случае с Telegram, передают РИА «Новости».
Ранее отечественные автоперевозчики уже подавали иски о запрете сервиса. В 2017 году на него жаловался «Региональный автотранспортный союз». В итоге Тимашевский районный суд признал запрещенной информацию в BlaBlaCar. Позже это решение отменил Краснодарский краевой суд.
Осенью 2018 года иск на приложение в Таганский суд Москвы подали 28 предприятий-перевозчиков, среди них астраханское ООО «Транс Лайн». В иске они указали, что из-за BlaBlaCar пассажиропоток на вокзалах уменьшился на 20%. Однако и тогда суд отказался удовлетворять требования истцов.
Компания BlaBlaCar появилась в 2006 году в Париже, в 2014 они запустили российскую версию. Сервис существует для поиска попутчиков в междугородних поездках, в которой стоимость между собой делят пассажиры машины. По данным BlaBlaCar на 2017 год, им пользовались 50 миллионов человек в 22 странах.
Читайте также
Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана
ТВ-3 запускает новое шоу «Табу»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.