В России ж/д билеты для школьников будут продавать со скидкой
Премьер-министр России Михаил Мишустин в июне подписал постановление, нацеленное на увеличение доступности поездок железнодорожным транспортом
Как сообщил 19 июня RT, на сайте правительства России опубликовали постановление премьер-министра России Михаил Мишустина, которое он подписал 17 июня. Согласно документу, школьники могут получить скидку на проезд в ж/д поездах.
Скидка составит 50% на билеты для детей старше 10 лет на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе. Купить билеты со скидкой можно будет не весь год, а только во время учебного периода — с 1 сентября до 31 мая.
Как уточнили в правительстве, ранее скидка для школьников распространялась только на билеты в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.
Напомним, с 23 апреля при покупке билетов на поезда РЖД пассажиров обязали указывать свои контактные данные. Дистанционно отменить поездку в поездах дальнего следования теперь можно до 1 июля. А накануне в Краснодарском крае и ряде других регионов юга России и Северного Кавказа стартовала акция по бесплатному провозу велосипеда в электричках.