В России ж/д билеты для школьников будут продавать со скидкой

Как сообщил 19 июня RT , на сайте правительства России опубликовали постановление премьер-министра России Михаил Мишустина, которое он подписал 17 июня. Согласно документу , школьники могут получить скидку на проезд в ж/д поездах.

Скидка составит 50% на билеты для детей старше 10 лет на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе. Купить билеты со скидкой можно будет не весь год, а только во время учебного периода — с 1 сентября до 31 мая.

Как уточнили в правительстве, ранее скидка для школьников распространялась только на билеты в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.