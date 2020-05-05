Глава ВОЗ во Всемирный день гигиены рук назвал одно из лучших средств против коронавируса COVID-19

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Руководитель Всемирной организации здравоохранения выступил на брифинге в Женеве

Глава Всемирной организации здравоохранения назвал в Женеве один из лучших способов борьбы с коронавирусом. Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга отметил, что таким способом является мытье рук. Об этом сообщает ТАСС. По словам директора ВОЗ, между жизнью и смертью человека, зачастую, стоит именно обычное мытье рук. Во время выступления Гебреисуса была озвучена такая информация: более трех миллиардов человек не могут позволить себе свободно пользоваться водоснабжением и мылом.

Именно пятого мая отмечается Всемирный день гигиены рук, о чем и напомнил глава ВОЗ. Также он добавил, что мировому сообществу просто необходимо увеличить инвестиции в развитие доступности воды, элементарных средств гигиены и спиртовых моющих средств для людей, которые испытывают в этом недостаток. Это поможет справиться с коронавирусом и другими опасными для здоровья болезнями.

Число жертв коронавируса в мире, по данным ВОЗ, превысило 250 тыс. человек. Всего в мире заражено COVID-19 уже более 3,5 миллионов человек.

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