ФК «Краснодар» назначил нового главного тренера

В июле 2019 года УЕФА не разрешил тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву досрочно начать обучение на лицензию категории Pro, так как он получил лицензию категории А только 6 июня того же года. По регламенту специалист должен проработать на этом уровне год.

В том же месяце УЕФА отстранил Мусаева на год из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. После этого союз обязал «Краснодар» выплатить штраф в 50 тыс. евро. С июля 2019-го обязанности главного тренера «быков» формально исполнял Сергей Матвеев.