ФК «Краснодар» назначил нового главного тренера
ФК «Краснодар» 16 июня назначил на должность нового главного тренера клуба
В июле 2019 года УЕФА не разрешил тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву досрочно начать обучение на лицензию категории Pro, так как он получил лицензию категории А только 6 июня того же года. По регламенту специалист должен проработать на этом уровне год.
В том же месяце УЕФА отстранил Мусаева на год из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. После этого союз обязал «Краснодар» выплатить штраф в 50 тыс. евро. С июля 2019-го обязанности главного тренера «быков» формально исполнял Сергей Матвеев.
Сегодня пресс-служба клуба сообщила, что 15 июня Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro. Его зачислили в академию тренерского мастерства, после чего он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар».
Напомним, Мусаев стал главным тренером «Краснодара» в апреле 2018 года, после отставки Игоря Шалимова. Из-за отсутствия у Мусаева соответствующей квалификации формально главным тренером значился Олег Фоменко.
В начале июня в СМИ появилась информация, что Сергей Матвеев покинет пост главного тренера ФК «Краснодар» и им станет Мусаев. Помогать ему должен 56-летний Игорь Захаряк, который ранее руководил клубами ФНЛ и ПФЛ.