УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тыс. евро за Мусаева

«"Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера», — цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

Напомним, в начале июля стало известно, что УЕФА отстранил Мусаева на год из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. При этом категорию A 35-летний специалист получил в мае, а по правилам УЕФА лицензию Pro можно получить, проработав с лицензией категории А в течение года.

После этого клуб сообщил о смене главного тренера — официально им назначен 47-летний Сергей Матвеев, однако формально руководить клубом в сезоне-2019/20 будет Мусаев.