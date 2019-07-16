УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тыс. евро за Мусаева
Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал ФК «Краснодар» выплатить штраф за нарушение принципов работы бывшего главного тренера Мурада Мусаева
«"Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера», — цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.
Напомним, в начале июля стало известно, что УЕФА отстранил Мусаева на год из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. При этом категорию A 35-летний специалист получил в мае, а по правилам УЕФА лицензию Pro можно получить, проработав с лицензией категории А в течение года.
После этого клуб сообщил о смене главного тренера — официально им назначен 47-летний Сергей Матвеев, однако формально руководить клубом в сезоне-2019/20 будет Мусаев.
Как сообщали Юга.ру, Мурад Мусаев стал главным тренером «Краснодара» в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Из-за отсутствия у Мусаева соответствующей квалификации формально главным тренером значился Олег Фоменко.
Под руководством Мусаева «быки» завершили сезон-2018/19 чемпионата России на третьем месте, повторив свой лучший результат в Высшем дивизионе, и впервые в истории вышли в Лигу чемпионов.
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