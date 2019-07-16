УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тыс. евро за Мусаева

Краснодарский край

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Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал ФК «Краснодар» выплатить штраф за нарушение принципов работы бывшего главного тренера Мурада Мусаева

«"Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера», — цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

Напомним, в начале июля стало известно, что УЕФА отстранил Мусаева на год из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. При этом категорию A 35-летний специалист получил в мае, а по правилам УЕФА лицензию Pro можно получить, проработав с лицензией категории А в течение года.

После этого клуб сообщил о смене главного тренера — официально им назначен 47-летний Сергей Матвеев, однако формально руководить клубом в сезоне-2019/20 будет Мусаев.

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Как сообщали Юга.ру, Мурад Мусаев стал главным тренером «Краснодара» в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Из-за отсутствия у Мусаева соответствующей квалификации формально главным тренером значился Олег Фоменко.

Под руководством Мусаева «быки» завершили сезон-2018/19 чемпионата России на третьем месте, повторив свой лучший результат в Высшем дивизионе, и впервые в истории вышли в Лигу чемпионов.

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