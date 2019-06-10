Наставник «Краснодара» Мусаев успешно сдал экзамен для получения тренерской категории А

Краснодарский край

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Старший тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев в июне успешно сдал экзамен для получения лицензии категории А

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Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе клуба.

«Да, Мусаев действительно сдал экзамен, чтобы получить лицензию категории А», — подтвердили в пресс-службе.

В положении по лицензированию тренеров, опубликованном на сайте Российского футбольного союза, указано, какие права дает категория А. Лицензия этой категории позволяет работать тренером по футболу в детско-юношеских командах, любительских клубах, командах первого и второго дивизионов. Специалист может быть руководителем программы развития молодежного футбола и тренером клубов Российской премьер-лиги. Также предусмотрена работа в качестве тренера или главного тренера в странах, входящих в конвенцию УЕФА по аттестационным уровням А и B.

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Как сообщали Юга.ру, Мурад Мусаев стал главным тренером «Краснодара» в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Из-за отсутствия у 34-летнего специалиста соответствующей квалификации формально главным тренером значился Олег Фоменко.

Под руководством Мусаева «быки» завершили сезон-2018/19 чемпионата России на третьем месте и впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов.

Мурад Мусаев РФС ФК «Краснодар» Футбол
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