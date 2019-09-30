Бывший тренер «Краснодара» рассказал, почему Галицкий не увольняет Мусаева
Экс-тренер футбольного клуба «Краснодар» Сергей Ташуев высказал свое мнение по поводу увольнения Мурада Мусаева
29 сентября «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» и прервал трехматчевую серию поражений.
По словам Ташуева, Галицкий относится с пониманием ко всем процессам, происходящим в команде. Владелец футбольного клуба не будет дергаться при любом результате матча с «Арсеналом», потому что понимает, что Мусаев — молодой парень, который набивает шишки. По мнению бывшего тренера, максимум, что грозит Мусаеву, — долгий разговор с объяснением ситуации.
«Сам проходил через это, знаю, как чутко владелец клуба следит за всем, что происходит, и как переживает за результат», — рассказал Ташуев RT.
Отметим, что УЕФА запретил Мураду Мусаеву во время матчей появляться на тенерской скамье, также у специалиста нет доступа к команде во время игр в рамках Российской премьер-лиги — чемпионата и Кубка страны. Формально исполняет обязанности главного тренера «быков» Сергей Матвеев.
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