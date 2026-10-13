«Книжный Зомбиленд» и чемпионат по чтению вслух: в Краснодаре пройдет фестиваль «Книги на Юге»

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре С 14 по 25 октября пройдет книжный фестиваль с ярмаркой, лекциями и поэтическими чтениями (18+)

Проект «Читающая Россия» анонсировал фестиваль «Книги на Юге», который впервые пройдет в Краснодаре с 14 по 25 октября. В программе — лекции, презентации книг, поэтические чтения и чемпионат по чтению вслух. Кроме того, на ярмарке «Книжный Зомбиленд» представят книги 79 издательств.

Программа фестиваля:

15 октября:

  • 16:30 — лекция «Книги будущего: что будут ставить на полку в 2030 году?» сценариста и члена Правления Союза литераторов России Сергея Чекмаева;
  • 17:30 — лекция «Еду по России не доеду до конца: книжные перекрестки локальной идентичности» основательницы магазина «Чарли» Анны Кадиковой;
  • 18:30 — «Кузница миров: принципы построения фантастических вселенных» Сергея Чекмаева.
  • 16 октября: 
  • 16:30 — лекция «Сочи — город литературный» писателя Фархода Гулямова;
  • 19:30 — презентация книги «Концентрированное счастье. Практика и теория книжного фестиваля» директора ассоциации «Читающая Россия» Михаила Фаустова. 

17 октября:

  • 12:30 — встреча краснодарского книжного клуба с Валерией Бенгальской и Софьей Власовой;
  • 13:30 — лекция «Как читать современную литературу и получать удовольствие» литературоведа Настасьи Пономаревой;
  • 14:30 — лекция «Читай не хочу: как чтение сделать семейной традицией?» филолога Анастасии Черновой;
  • 15:30 — лекция «История манги в России» исследователя анимации Влада Балабанова;
  • 16:30 — лекция «Зачем нужны камерные книжные клубы и как их организовать» редактора и организатора клубов Арсении Годаль;
  • 17:30 — лекция «Подкаст с нуля: от идеи до первого выпуска» писателя Виктории Ратгольц;
  • 18:30 — обсуждение дилогии Алекс Хилл «Я бы тебя не загадала» вместе с автором;
  • 19:30 — лекция «Мифологическое фэнтези: актуальность и тренды» писателя Валерии Великановой и презентация романа, основанного на польской средневековой легенде о княжне Ванде.

«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»:

18 октября:

  • 11:30 — лекция «Почти у издателя: как живётся начинающему автору», писателя Виктории Ратгольц, которая поделится первыми шагами в литературе и поиске своего голоса;
  • 12:30 — лекция «Как устроена библиотека» сотрудницы библиотеки Полины Гардерман;
  • 13:30 — презентация первой интерактивной книжной карты Краснодара «Книжный КРД». Ее создательница Наталья Антонова расскажет об интересных местах города, проведет интерактив и мини-квиз с розыгрышем;
  • 14:30 — дискуссия по роману Азар Нафиси «Читая «Лолиту» в Тегеране» с Полиной Гардерман;
  • 15:30 — лекция «Синдром буквоголика: почему мы скупаем книги, которые не читаем, и что с этим делать» писателя Ирины Левитиной;
  • 16:30 — лекция «Романтическое фэнтези: эволюция жанра и личный опыт» писателя Татьяны Черняк;
  • 17:30 — открытый литературный клуб «Бродский». На встрече гости расскажут о книгах, которые успели прочитать за последние полгода;
  • 18:30 — чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Участники прочитают отрывки из книг перед аудиторией и жюри. Необходима регистрация по ссылке.

23 октября:

  • 16:30 — интерактивная презентация клуба любителей фантастики КЛИФФ. В программе викторина по литературным вселенным и игра «Крокодил» на знание фантастических персонажей;
  • 17:30 — интерактив «Сцена — это здорово или страшно?» поэтов Александры Бурковой и Оли Пэм;
  • 18:30 — импровизированные поэтические чтения Четыре поэта — Ната Лебедева, Саша Бур, Оля Пэм, Олеся Иноземцева — выступят без заранее подготовленного сценария;
  • 19:30 — поэтический сет от 12 краснодарских творцов. 

24 октября:

  • 12:30 — лекция «В полумраке покоев: как женщины эпохи Хэйан оставили свой след в литературе» филолога Александры Дружининой;
  • 13:30 — презентация книги «Темный обет» писательницы Евгении Кретовой;
  • 15:30 — лекция «Какие бывают детективы? Раскрываем тайны жанра» писателя Ульяны Бисеровой;
  • 16:30 — презентация книги «Отец Сережа» писателя Марины Чуфистовой;
  • 17:30 — презентация книги «Вдовушка» прозаика Анны Чухлебовой;
  • 18:30 — творческая встреча с детским писателем Любавой Горницкой;
  • 19:30 — лекция «Текст в изоляции: зачем автору сбегать из города и как работают писательские ретриты» филолога Елены Хомухиной. 

25 октября:

  • 12:30 — дискуссия «Что читает поколение Альфа?» писателей Ульяны Бисеровой и Любавы Горницкой;
  • 13:30 — лекция «Смешно, потому что страшно: юмор от Гоголя до мемов» писателя Марины Чуфистовой;
  • 14:30 — лекция «Ты не один: «трудные» темы в современной литературе для подростков» писателя Ульяны Бисеровой;
  • 15:30 — дискуссия «Писатель как антрополог: о ком и для кого пишут современные романы» писателей Марины Чуфистовой, Анны Чухлебовой и Николая Андреева;
  • 16:30 — обсуждение романа «Самолеты не возвращаются» писателя Максима Стрельцова вместе с автором, а также литературоведом Настасьей Пономаревой;
  • 17:30 — презентация книги «Всклянь» писателя Николая Андреева;
  • 18:30 — лекция «Карта современной литературы: российские премии и их списки» книжного блогера Анны Хоменко. 

Фестиваль пройдет в торговом центре «Oz Молл». Вход на все мероприятия свободный. Подробности можно уточнить у организаторов. 

Как писали Юга.ру, 24 октября в Краснодаре прочитают пьесу «Живите вечно».

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