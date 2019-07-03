УЕФА на год дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» Мусаева — СМИ

Главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву в июле запретили в течение следующего года находиться на тренерской скамье команды

По данным издания Metaratings.ru, дисциплинарный комитет УЕФА на год запретил наставнику черно-зеленых находиться на тренерской скамье. Это связано с тем, что Мусаев руководит командой без тренерской лицензии категории Pro, пишет RT.

По правилам УЕФА, без такой лицензии можно тренировать команду только на начальном этапе, а Мусаев возглавил клуб в апреле 2018 года, при этом формально главным тренером был Олег Фоменко. Категорию A 35-летний специалист получил в мае 2019-го.

Существует пять категорий лицензий: D, C, B, A и Pro. Категория A позволит работать в клубах Российской примьер-лиги, а также в странах, входящих в состав Тренерской конвенции УЕФА по уровню B или A. Категория Pro дает право возглавлять клубы РПЛ и работать в странах, входящих в Тренерскую конвенцию УЕФА.