УЕФА на год дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» Мусаева — СМИ
Главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву в июле запретили в течение следующего года находиться на тренерской скамье команды
По данным издания Metaratings.ru, дисциплинарный комитет УЕФА на год запретил наставнику черно-зеленых находиться на тренерской скамье. Это связано с тем, что Мусаев руководит командой без тренерской лицензии категории Pro, пишет RT.
По правилам УЕФА, без такой лицензии можно тренировать команду только на начальном этапе, а Мусаев возглавил клуб в апреле 2018 года, при этом формально главным тренером был Олег Фоменко. Категорию A 35-летний специалист получил в мае 2019-го.
Существует пять категорий лицензий: D, C, B, A и Pro. Категория A позволит работать в клубах Российской примьер-лиги, а также в странах, входящих в состав Тренерской конвенции УЕФА по уровню B или A. Категория Pro дает право возглавлять клубы РПЛ и работать в странах, входящих в Тренерскую конвенцию УЕФА.
Как сообщали Юга.ру, Мурад Мусаев стал главным тренером «Краснодара» в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Из-за отсутствия у Мусаева соответствующей квалификации формально главным тренером значился Олег Фоменко.
Под руководством Мусаева «быки» завершили сезон-2018/19 чемпионата России на третьем месте, повторив свой лучший результат в Высшем дивизионе, и впервые в истории вышли в Лигу чемпионов.
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