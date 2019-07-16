ФК «Краснодар» назначил нового главного тренера
Новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» в июле стал Сергей Матвеев
В апреле 2018 года главным тренером черно-зеленых стал Мурад Мусаев, сменивший на посту Игоря Шалимова. Однако из-за отсутствия у Мусаева соответствующей квалификации формально главным тренером значился Олег Фоменко.
В начале июля 2019-го стало известно, что УЕФА отстранил Мусаева на год из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. При этом категорию A 35-летний специалист получил в мае.
Так, в сезоне-2019/20 формально главным тренером будет Мусаев, однако на официальном сайте ФК «Краснодар» им значится 47-летний Сергей Матвеев.
На пресс-конференции после матча с «Ахматом» Матвеев кратко прокомментировал ситуацию с его приходом в «Краснодар».
«Я формально главный тренер, вы ситуацию прекрасно понимаете, по нашему главному тренеру, поэтому сегодня вот так», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что команда и тренерский штаб хорошо его приняли, а со многими игроками он знаком, так как они выступали в юношеской команде 99-го года рождения под его руководством.
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