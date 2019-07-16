ФК «Краснодар» назначил нового главного тренера

Новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» в июле стал Сергей Матвеев

В апреле 2018 года главным тренером черно-зеленых стал Мурад Мусаев, сменивший на посту Игоря Шалимова. Однако из-за отсутствия у Мусаева соответствующей квалификации формально главным тренером значился Олег Фоменко. В начале июля 2019-го стало известно, что УЕФА отстранил Мусаева на год из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. При этом категорию A 35-летний специалист получил в мае.

Так, в сезоне-2019/20 формально главным тренером будет Мусаев, однако на официальном сайте ФК «Краснодар» им значится 47-летний Сергей Матвеев.