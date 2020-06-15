В Краснодаре будут судить заведующую детсадом и чиновника из-за смерти девочки, на которую упало дерево

Следком Краснодарского края в июне завершил расследование уголовного дела против заведующей детсадом и чиновника мэрии Краснодара по факту гибели девочки, на которую упало дерево

Напомним, 9 сентября 2019 года в детском саду № 48 в центре Краснодара из-за сильного ветра рухнуло дерево. Оно сломало ногу воспитательнице и травмировало двух двухлетних девочек, одна из них скончалась. Спустя несколько дней после трагедии на заведующую детского сада завели уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).

В начале октября главный специалист департамента городского хозяйства Сергей Кравцов в своем фейсбуке написал, что его хотят сделать виновным в смерти ребенка. Чиновник заявил, что из него сделали козла отпущения, а также привел ряд аргументов в пользу своей невиновности.

В декабре глава следкома Кубани Вадим Бугаенко сообщил, что вторым подозреваемым по делу стал сотрудник администрации Краснодара, который должен был следить за санитарным состоянием деревьев.

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15 июня 2020 года в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что расследование уголовного дела против бывшей заведующей детсадом и главного специалиста отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна в краснодарском департаменте городского хозяйства завершено.

По версии следствия, заведующая должна была следить за содержанием деревьев на территории детского сада и обеспечить безопасность детей и работников учреждения. Однако в сентябре прошлого года женщина не предприняла меры для обследования и срочного удаления одного из деревьев, которое находилось в аварийном состоянии — его ствол был поражен грибной гнилью почти на 90%.

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Чиновник краснодарской мэрии в марте 2018 года провел обследование зеленых насаждений в детском саду, в том числе и указанного дерева. Выяснилось, что уже тогда оно было аварийным, но мужчина оценил состояние дерева как удовлетворительное, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.