Бастрыкин взял под контроль дело о смерти девочки, на которую в детском саду Краснодара упало дерево

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о смерти девочки в Краснодаре. На нее в детском саду 9 сентября упало дерево

9 сентября утром в детском саду № 48 в центре Краснодара из-за сильного ветра рухнуло дерево. Оно сломало ногу воспитательнице и травмировало двух двухлетних девочек. Одна из них скончалась. После этого Следком назначил доследственную проверку, чтобы установить, как это могло произойти, дело взял на контроль и.о. руководителя краевого управления Андрей Маслов.

Председатель федерального СК поручил «тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, установить конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок, и дать всестороннюю правовую оценку их действиям (бездействию)».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности), сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.