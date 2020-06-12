ФК «Краснодар» в лотерее разыграет билеты на домашние матчи 

Футбольный клуб «Краснодар» 11 июня анонсировал лотерею, с помощью которой между болельщиками разыграют места на домашние матчи сезона

Напомним, из-за распространения коронавируса 17 марта РФС объявил о приостановке всех турниров. В середине мая стало известно, что чемпионат и Кубок России возобновят во второй половине июня. Тогда сообщалось, что матчи планируется проводить без зрителей, но позже было решено, что болельщики смогут попасть на стадионы — с разрешения местных властей. Однако фанаты гостевых клубов не смогут поддержать их с трибун, предупредили 5 июня на сайте РПЛ. Кроме того, футболистов попросили после забитых голов или побед сдерживать эмоции и не подбегать близко к трибунам, чтобы не провоцировать болельщиков, писал RT.

В начале июня РФС утвердил календарь оставшихся матчей сезона-2019/20 и решил, что чемпионат возобновится 19 июня. В этот день «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом», а «Сочи» и «Ростов» встретятся в южном дерби. «Краснодар» первый матч после перерыва проведет 21 июня в 20:00, соперником станет московское «Динамо». Власти Краснодарского края одобрили проведение матчей со зрителями, при этом заполняемость мест на трибунах не должна превышать 10%.

11 июня в пресс-службе «черно-зеленых» сообщили, что приоритет в получении права посещать домашние игры получат владельцы сезонных абонементов . В клубе заявили, что болельщиков с сезонными абонементами в несколько раз больше, чем разрешено пускать на стадион, поэтому для них проведут лотерею. Что нужно сделать, чтобы принять участие в лотерее: до 15 июня нужно зайти в свой личный кабинет или зарегистрироваться в нем, если раньше это не было сделано;

отметить в разделе «Лотерея» свое согласие с правилами посещения стадиона в период медицинских ограничений. «Таким образом, вы будете включены в число участников лотереи, и вам будет присвоен идентификационный номер», — говорится на сайте «Краснодара». Лотерею проведут 16 июня, победители определятся случайным образом. На следующий день на сайте опубликуют список выигравших номеров на каждый из оставшихся матчей. За день до игры те, кто оказался в числе победителей, найдут в своих личных кабинетах бесплатный билет.

Зрителей рассадят с учетом соблюдения социальной дистанции на первом ярусе трибун «Север», «Восток» и «Юг». Рандомайзер определит места в случайном порядке. Задать вопросы и получить дополнительную информацию можно, позвонив по телефону кол-центра 8 (861) 210-89-80 или написав на почту match@fckrasnodar.ru.