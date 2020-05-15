Сезон РПЛ возобновят 21 июня. Как вернуть в команды легионеров — еще не придумали
Российский футбольный союз 15 мая решил возобновить сезон Премьер-лиги
Напомним, из-за распространения коронавируса 17 марта РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля, а потом и до 31 мая.
По итогам заседания 15 мая исполком РФС решил возобновить Тинькофф Российскую премьер-лигу 21 июня и разрешить командам делать по пять замен в матче. Об этом сообщила пресс-служба РФС в своих соцсетях.
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Также было решено сезоны ФНЛ и ПФЛ завершить по состоянию на 17 марта: команды, которые заняли 15-е и 16-е места в РПЛ (сейчас это «Крылья Советов» и «Ахмат»), выбывают в Первый дивизион, а два первых места ФНЛ («Ротор» и «Химки») получают право подняться в Премьер-лигу.
Кроме того, 21 марта возобновится Олимп — Кубок России. В турнире также можно будет сделать по пять замен в матче на команду.
По данным на сайте РПЛ, структура календаря возобновляемого сезона сформирована следующим образом:
- 23 тур — 21 июня
- 24 тур — 28 июня
- 25 тур — 1 июля
- 26 тур — 5 июля
- 27 тур — 8 июля
- 28 тур — 12 июля
- 29 тур — 15 июля
- 30 тур — 22 июля
В Кубке России матчи назначены на следующие даты:
- 1/4 финала — 24 июня
- 1/2 финала — 18-19 июля
- финал — 25 июля
Стыковых матчей не будет. Кроме того, планируется доигрывать сезон на домашних стадионах и без зрителей. Однако в приоритете останутся ограничения местных властей.
«Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования», — сообщается на сайте РПЛ.
Sports.ru отмечает, что решение принял только РФС, его все еще могут изменить федеральные власти. Теперь главная задача, которую необходимо решить, — возвращение в Россию иностранных игроков и тренеров, которых на период пандемии отпустили домой.
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