Российский футбольный союз 15 мая решил возобновить сезон Премьер-лиги

Напомним, из-за распространения коронавируса 17 марта РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля, а потом и до 31 мая.

По итогам заседания 15 мая исполком РФС решил возобновить Тинькофф Российскую премьер-лигу 21 июня и разрешить командам делать по пять замен в матче. Об этом сообщила пресс-служба РФС в своих соцсетях.

Также было решено сезоны ФНЛ и ПФЛ завершить по состоянию на 17 марта: команды, которые заняли 15-е и 16-е места в РПЛ (сейчас это «Крылья Советов» и «Ахмат»), выбывают в Первый дивизион, а два первых места ФНЛ («Ротор» и «Химки») получают право подняться в Премьер-лигу. Кроме того, 21 марта возобновится Олимп — Кубок России. В турнире также можно будет сделать по пять замен в матче на команду.

По данным на сайте РПЛ, структура календаря возобновляемого сезона сформирована следующим образом: 23 тур — 21 июня

24 тур — 28 июня

25 тур — 1 июля

26 тур — 5 июля

27 тур — 8 июля

28 тур — 12 июля

29 тур — 15 июля

30 тур — 22 июля В Кубке России матчи назначены на следующие даты: 1/4 финала — 24 июня

1/2 финала — 18-19 июля

финал — 25 июля