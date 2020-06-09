В Комсомольском микрорайоне Краснодара вдвое увеличат детский сад
В Краснодаре детский сад № 138 планируют к концу 2020 года сделать в два раза больше
После завершения капитального ремонта в двухэтажном здании на улице Молодежной, 2 появятся новые корпуса. С 1989 года в здании был ведомственный детский сад, позже — частная школа и филиалы двух вузов. С 2007 года помещение не эксплуатировали, пока не передали в муниципальную собственность. Капитальный ремонт планируют завершить до конца 2020 года.
«Это здание изначально создавалось как детский сад и сейчас мы восстанавливаем его предназначение. И, конечно, после капитального ремонта он ни в чем не будет уступать новым дошкольным учреждениям», — сказал мэр краевой столицы Евгений Первышов.
Строители уже завершили демонтаж внутри здания, сейчас там обустраивают перегородки на втором этаже, прокладывают внутренние инженерные коммуникации, бетонируют полы, делают остекление.
Ремонт начался в начале мая, и планируется, что он закончится до конца 2020 года. За это время собираются благоустроить территорию вокруг учреждения. Для подъезда машин приведут в порядок дорогу и парковку со стороны улицы Нежинской.
В новом корпусе планируют открыть десять групп для более чем 180 воспитанников. В здании сделают четыре ясельные группы и шесть групп для дошколят. На первом этаже организуют ясли, пищеблок, медпункт, музыкальный и спортивный залы. На втором этаже будут шесть групп, а также кабинеты психолога и логопеда. На прилегающей территории оборудуют современные детские игровые зоны.
Ранее Юга.ру сообщали, что в Краснодаре в 2021 году собираются открыть на улице Калинина детский сад с лифтом.