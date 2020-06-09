В Комсомольском микрорайоне Краснодара вдвое увеличат детский сад

В Краснодаре детский сад № 138 планируют к концу 2020 года сделать в два раза больше

После завершения капитального ремонта в двухэтажном здании на улице Молодежной, 2 появятся новые корпуса. С 1989 года в здании был ведомственный детский сад, позже — частная школа и филиалы двух вузов. С 2007 года помещение не эксплуатировали, пока не передали в муниципальную собственность. Капитальный ремонт планируют завершить до конца 2020 года.

«Это здание изначально создавалось как детский сад и сейчас мы восстанавливаем его предназначение. И, конечно, после капитального ремонта он ни в чем не будет уступать новым дошкольным учреждениям», — сказал мэр краевой столицы Евгений Первышов.