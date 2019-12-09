На Avito продают новый детсад в Краснодаре. Его может купить мэрия

Детсад относится к ЖК «Цветы» на улице Круговой, его общая площадь — около 1,5 тыс. кв. метров. Стоимость продажи — 60 тыс. руб. за квадрат, аренда обойдется в 500 рублей за кв. метр. На сайте застройщика «ЕкатеринодарИнвест-Строй» также значится объявление о продаже.

9 декабря в соцсетях застройщика появилась информация, что детсад на 120 мест сдан. Отмечается, что уже получено несколько предложений по его аренде, а ориентировочный плановый запуск работы — 2020 год.

При этом местные жители выразили обеспокоенность, что помещение может быть продано.

Возможность выкупа частного детского сада прокомментировали в мэрии города.

«Я так понимаю, что в свое время он строился застройщиком с последующей эксплуатацией его как частного детского сада. Есть обращения от жителей — почему бы не купить муниципалитету? Давайте внимательно посмотрим на него», — отметил мэр Евгений Первышов.

Замглавы города, курирующий вопросы муниципальной собственности и городских земель Александр Нарижный подчеркнул, что необходимо организовать работу, связанную с обследованием указанных помещений совместно с директором департамента образования Алексеем Некрасовым.

«Сможем ли мы этот детский сад в последующем спокойно лицензировать? Для эксплуатации муниципальных детских садов совершенно другие требования, они гораздо жестче, чем для эксплуатации частных детских садов. Но если он подходит, и мы сможем принять его в казну, то эту работы мы должны сделать», — сказал Нарижный.

Он поручил подготовить результат обследования к следующему понедельнику, 16 декабря.