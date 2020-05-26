В Краснодаре в 2020 году планируют закончить строительство нового детсада на Гидрострое
В администрации Краснодара 26 мая рассказали о ходе строительства нового детского сада
Детский сад находится на улице Гидростроителей, 41. Ранее в здании располагалась детская школа искусств «Родник», в январе 2020 года она переехала в трехэтажный корпус на улицу Невкипелого, 10а. Летом в бывших помещениях «Родника» должен стартовать капремонт.
Также на этом участке строят здание будущего детсада. Сейчас на объекте армируют и заливают плиты перекрытия между первым и вторым этажами. В двухэтажном здании на 280 мест сделают десять групповых ячеек, две из которых будут ясельными. Также в новом учреждении предполагаются медицинский блок и пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, зал для занятий физкультурой и музыкой. Кроме того, на территории планируется обустроить игровые площадки.
«В ближайшие несколько лет наша задача — открыть в микрорайоне Гидростроителей пять новых детских садов. Темпы и этапы их возведения мы обсуждали на встречах с жителями, горожане внимательно следят за ходом работ. Тем более, что детсад возводим рядом с уже заселенными домами. Компания здесь работает опытная, график полностью выдерживают», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов, который 26 мая посетил строящийся объект.
Строительство детсада началось в октябре 2019 года, завершить его планируют в конце 2020 года. Открыть дошкольное учреждение собираются в конце 2020 — начале 2021 года.
Как писали Юга.ру, в январе 2020 года в Краснодаре открыли муниципальный детский сад, который ранее был частным.