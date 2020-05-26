В Краснодаре в 2020 году планируют закончить строительство нового детсада на Гидрострое

Детский сад находится на улице Гидростроителей, 41. Ранее в здании располагалась детская школа искусств «Родник», в январе 2020 года она переехала в трехэтажный корпус на улицу Невкипелого, 10а. Летом в бывших помещениях «Родника» должен стартовать капремонт.

Также на этом участке строят здание будущего детсада. Сейчас на объекте армируют и заливают плиты перекрытия между первым и вторым этажами. В двухэтажном здании на 280 мест сделают десять групповых ячеек, две из которых будут ясельными. Также в новом учреждении предполагаются медицинский блок и пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, зал для занятий физкультурой и музыкой. Кроме того, на территории планируется обустроить игровые площадки.