В Краснодаре открыли муниципальный детский сад, который раньше был частным
В Краснодаре в январе заработал новый детский сад на улице Репина
Сейчас в новый детский сад на улице Репина, 36 ходят 20 детей, идет выдача путевок. Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что недавно сад был частным и за его посещение нужно было достаточно много платить. Сейчас же город купил учреждение и сделал его муниципальным. Сад переоснастили и сделали доступным для всех детей.
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Новый детсад — филиал дошкольного учреждения № 193 «Планета будущего», в дальнейшем он станет самостоятельным. В садик уже выдали более 70 путевок, выдача продолжается. Всего учреждение готово принять до 250 детей. Частный же из-за его платности посещали всего 50 человек, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В декабре 2019 года Юга.ру рассказывали о том, что в сервисе объявлений Avito выставили на продажу частный детский сад в ЖК «Цветы» в Фестивальном микрорайоне Краснодара. В мэрии Краснодара прокомментировали, что этот детсад не получится выкупить и лицензировать до тех пор, пока он не будет соответствовать нормам.
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