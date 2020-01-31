В Краснодаре открыли муниципальный детский сад, который раньше был частным

В Краснодаре в январе заработал новый детский сад на улице Репина

Сейчас в новый детский сад на улице Репина, 36 ходят 20 детей, идет выдача путевок. Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что недавно сад был частным и за его посещение нужно было достаточно много платить. Сейчас же город купил учреждение и сделал его муниципальным. Сад переоснастили и сделали доступным для всех детей.

Новый детсад — филиал дошкольного учреждения № 193 «Планета будущего», в дальнейшем он станет самостоятельным. В садик уже выдали более 70 путевок, выдача продолжается. Всего учреждение готово принять до 250 детей. Частный же из-за его платности посещали всего 50 человек, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.