В Краснодаре на улице Калинина в 2021 году собираются открыть детсад с лифтом

Детский сад на Калинина, 350/12, внутри «кубика» из десяти 16-этажных домов, начали строить в ноябре 2019 года. Местные жители возмущались в соцсетях из-за того, что строительство объекта в их дворе стартовало без паспорта и ограждений. Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов поручил устранить недочеты.

Предполагается, что двухэтажное здание на 200 мест площадью 4,3 тыс. кв. метров будет состоять из трех блоков. В нем оборудуют восемь групп, в том числе две ясельные. Также в помещении будут медпункт, пищеблок, спортивный и музыкальный залы. Кроме того, в здании хотят сделать лифт для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас на объекте завершили практически все монолитные работы и занимаются возведением наружных стен и перегородок, оборудованием сетей. На территории начали делать основания для фундамента теневых навесов. Также возле детсада сформируют спортивную и игровые площадки.

«В этом микрорайоне детский сад действительно необходим. Здесь построили много домов, не обеспеченных социальной инфраструктурой. Теперь на каждой муниципальной территории, где зарезервированы земельные участки, как здесь, строим только социальные объекты — школы, детские сады, спортивные центры», — сообщил Евгений Первышов 4 июня.