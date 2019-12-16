Мэрия Краснодара не будет выкупать детсад, который продают в интернете, из-за несоответствия нормам

В мэрии Краснодара сообщили, что частный детский сад на территории нового ЖК «Цветы» не получится выкупить и лицензировать до тех пор, пока он не будет соответствовать нормам

О том, что на территории ЖК на улице Круговой продается частный детский сад, стало известно 9 декабря. Местные жители обеспокоились тем, что помещение могут выкупить и переоборудовать. В мэрии пообещали изучить вопрос и выяснить, может ли муниципалитет купить дошкольное учреждение у застройщика. Замглавы краевой столицы Александр Нарижный отмечал, что нормативы для эксплуатации частных детских садов отличаются от требований к государственным учерждениям, поскольку последние гораздо жестче.

На очередном заседании в администрации Краснодара 16 декабря Нарижный сообщил, что специалисты выехали на территорию жилого комплекса и изучили объект. Выяснилось, что он не соответствует нормативам для того, чтобы быть выкупленым муниципалитетом.

Учреждение площадью 3,3 тыс. кв. метров, рассчитанное на 120 мест, находится в общедолевой собственности жильцов «Цветов». Площадь участка вокруг здания при этом не соответствует строительным нормативам для размещения детского сада такой мощности.

«Основная территория ДДУ заасфальтирована, поэтому процент озеленения территории объекта не соответствует требованиям СанПина. Внутренняя отделка здания отсутствует. На территории объекта не установлены теневые навесы и малые архитектурные формы», — сообщил Нарижный.

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов подтвердил, что имеющиеся параметры не дают его лицензировать. Если же эти проблемы будут устранены — территория приведена в соответствие и озеленена, участок размежеван, здание отремонтировано и «насыщено оборудованием», то «в принципе его можно выкупить и эксплуатировать как муниципальный».

Он добавил, что застройщик прислал официальный ответ, в котором заверил, что в здании точно будет детский сад. Кроме того, судя по письму, отметил Некрасов, строительная компания не планирует приводить здание и территорию в соответствие с нормами для государственных детсадов и не будет продавать их городу, сообщили в пресс-службе администрации города.