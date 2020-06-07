ФК «Краснодар» сменит нового главного тренера

В начале июня в СМИ появилась информация о том, Сергей Матвеев покинет пост главного тренера ФК «Краснодар»

Напомним, в июле 2019 года УЕФА отстранил главного тренера «быков» Мурада Мусаева на год из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro, и обязал «Краснодар» выплатить штраф в 50 тыс. евро. Кроме того, ему было запрещено во время матчей появляться на тренерской скамье, также у специалиста не должно было быть доступа к команде во время игр в рамках Российской премьер-лиги — чемпионата и Кубка страны.С июля 2019-го формально исполнял обязанности главного тренера «быков» Сергей Матвеев.

5 июня 2020 года Мурад Мусаев рассказал «Спорт-Экспрессу», что вместо Матвеева помогать ему будет 56-летний Игорь Захаряк, который ранее руководил клубами ФНЛ и ПФЛ — калининградской «Балтикой» и саратовским «Соколом». Наставник «Краснодара» уточнил, что Сергей Матвеев покидает клуб по семейным обстоятельствам.

«Еще в конце марта Сергей Васильевич был вынужден улететь в Лондон, где живут его жена и трое детей», — уточнил Мусаев.

Он также рассказал, что знаком с Игорем Захаряком с 2005 года, когда они вместе работали в «Краснодаре-2000». По словам Мусаева, в клубе рассчитывают, что Захаряк усилит штаб, и считают его квалифицированным и опытным специалистом.