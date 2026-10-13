«Яндекс Пэй» восстанавливает переводы после атаки на дата-центр: ставку по Сейвам поднимут до 20%

По его словам, доступ открывается поэтапно — так сервис справляется с нагрузкой. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами уже запущена в полном объеме.

13 октября руководитель финтех-направления «Яндекса» Дмитрий Пирогов сообщил , что сервис «Яндекс Пэй» начал восстанавливать возможность переводов и платежей для части пользователей после атаки на дата-центр компании. Постепенно становятся доступны переводы в Сейвах, по СБП и по реквизитам.

Пирогов рассказал о решении поддержать пользователей. Всем текущим владельцам накопительных счетов в Сейвах на неделю повысят ставку до 20% годовых — по 17 октября включительно. Никаких дополнительных условий для этого не потребуется. Данные о начислениях будут постепенно появляться в истории операций.

Кроме того, если в период недоступности сервиса у пользователя был платеж по «Супер сплиту» или кредиту «Яндекса», он не будет считаться просроченным. Условия погашения тоже не изменятся. Оплатить можно будет, когда возможность оплаты восстановится. Начисленные пени компания возместит — для этого нужно написать в поддержку.

Пирогов также объяснил, почему восстановление занимает так много времени. По его словам, инфраструктуру изначально строили так, чтобы данные об операциях реплицировались одновременно в нескольких дата-центрах. После атак инженерам пришлось полностью перестраивать сети.

Напомним, 11 октября в результате атаки БПЛА пострадал и приостановил работу дата-центр «Яндекса» во Владимире. Жители разных регионов массово пожаловались на сбои в работе приложения такси, «Умного дома» и поисковой системы. Ранее на этой же неделе беспилотники атаковали объекты «Яндекса» в Калуге и Сасове.