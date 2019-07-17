Тренеру «Краснодара» Мусаеву не разрешили досрочно начать обучение на лицензию Pro
УЕФА в июле не разрешил тренеру ФК «Краснодар» Мураду Мусаеву досрочно начать обучение на лицензию категории Pro
Об этом генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков 17 июля рассказал корреспонденту ТАСС. По его словам, УЕФА не разрешил Мусаеву начать обучение на получение тренерской лицензии Pro раньше 2020 года. Это связано с тем, что тренер «быков» получил лицензию категории А только 6 июня. По регламенту, специалист должен проработать на этом уровне год.
Российский футбольный союз просил об индивидуальном обучении Мусаева, опираясь на его тренерский путь и 12-летнюю карьеру. Однако УЕФА отказал, ссылаясь на нормы регламента, пишет RT.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в начале июля УЕФА отстранил Мусаева на год из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. После этого союз обязал «Краснодар» выплатить штраф в 50 тыс. евро за нарушение принципов работы главного тренера черно-зеленых.
Мурад Мусаев стал главным тренером «Краснодара» в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Из-за отсутствия у Мусаева соответствующей квалификации формально главным тренером значился Олег Фоменко.
«Прошли те времена, когда пели все, что можно»
Минкульт Чечни запретил местным интернет-звездам выпускать песни и давать концерты без его ведома
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.