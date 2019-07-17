Тренеру «Краснодара» Мусаеву не разрешили досрочно начать обучение на лицензию Pro

Об этом генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков 17 июля рассказал корреспонденту ТАСС. По его словам, УЕФА не разрешил Мусаеву начать обучение на получение тренерской лицензии Pro раньше 2020 года. Это связано с тем, что тренер «быков» получил лицензию категории А только 6 июня. По регламенту, специалист должен проработать на этом уровне год.

Российский футбольный союз просил об индивидуальном обучении Мусаева, опираясь на его тренерский путь и 12-летнюю карьеру. Однако УЕФА отказал, ссылаясь на нормы регламента, пишет RT.