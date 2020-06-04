В Юбилейном микрорайоне Краснодара построят спорткомплекс

О строительстве нового спортивного центра на улице имени 70-летия Октября, 10/1 стало известно в октябре 2019-го. В двухэтажном здании будет три спортзала: тренажерный, для игровых видов спорта и для единоборств. Спорткомплекс планируют достроить до конца 2020 года. Подрядчик уже приступил к армированию и бетонированию плиты перекрытия между первым и вторым этажами, также на участке прокладывают инженерные коммуникации.

«В планах — построить такие спорткомплексы во всех спальных районах Краснодара. Первый из них возводим именно в Юбилейном микрорайоне, где таких комплексов до сих пор не было. Нам важно, чтобы местные ребята могли буквально выйти из подъезда и пойти заниматься спортом, причем бесплатно», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.