В Юбилейном микрорайоне Краснодара построят спорткомплекс

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице 70-летия Октября до конца 2020 года собираются открыть спортивный комплекс

О строительстве нового спортивного центра на улице имени 70-летия Октября, 10/1 стало известно в октябре 2019-го. В двухэтажном здании будет три спортзала: тренажерный, для игровых видов спорта и для единоборств. Спорткомплекс планируют достроить до конца 2020 года. Подрядчик уже приступил к армированию и бетонированию плиты перекрытия между первым и вторым этажами, также на участке прокладывают инженерные коммуникации.

«В планах — построить такие спорткомплексы во всех спальных районах Краснодара. Первый из них возводим именно в Юбилейном микрорайоне, где таких комплексов до сих пор не было. Нам важно, чтобы местные ребята могли буквально выйти из подъезда и пойти заниматься спортом, причем бесплатно», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

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Площадь территории спорткомплекса составляет 0,3 га. Раньше там была открытая спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол. К 20 июня планируется завершить все монолитные работы и приступить к монтажу металлоконструкций. На стройплощадке ежедневно задействованы около 20 человек.

Здание будущего многофункционального спортивного центра будет двухэтажным, общая площадь объекта — 2,4 тыс. кв. метров. В нем будут проходить тренировки и соревнования по гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и борьбе. Планируется, что высота потолков будет около 12 метров, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В здании предусмотрены три спортзала:

  • многофункциональный зал на 1,3 тыс. кв. метров и высотой потолков 12,8 метра для игровых видов спорта с местами для зрителей;
  • зал для единоборств на 292 кв. метров с двумя коврами диаметром 7 метров каждый;
  • тренажерный зал на 37 кв. метров.

Комплекс будет работать семь дней в неделю по 12 часов. Ежедневно его смогут посещать не менее 300 человек.

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