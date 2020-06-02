Владельцу и персоналу краснодарского бара «Архитектор» грозит штраф за карантинную вечеринку

Мэрия Краснодара 2 мая заявила, что владельца и сотрудников бара оштрафуют за вечеринку во время карантина

Напомним, вечером 31 мая в сети появилось видео , где на площадке перед баром «Архитектор» танцуют и пьют молодые люди, а в помещении диджей играет музыку. На террасу выставили газовые нагреватели, часть людей сидела за столиками . Мэр Краснодара Евгений Первышов накануне назвал произошедшее «неприятным и вопиющим случаем» и попросил разобраться в этом. При этом он отметил, что владельцы баров в целом сознательно относятся к ограничениям и работают исключительно навынос.

В пресс-службе администрации краевой столицы утром 2 июня рассказали, что после вечеринки в баре УМВД по Краснодару провело проверку. По ее результатам владелец и двое сотрудников получат штрафы от 10 до 50 тыс. рублей. На них составили административные протоколы, материалы дела направят в суд, который вынесет окончательное решение.

Ранее Юга.ру рассказывали о похожих случаях. 17 мая в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди отдыхают в кальянной в центре Краснодара. После этого владельца также собирлись оштрафовать, кроме того с ним расторгли договор аренды помещения.

Кроме того, в Сочи на три месяца закрыли базу отдыха, на которой во время карантина устраивали вечеринки.