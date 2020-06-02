В Краснодаре оштрафуют за нарушение карантина детское кафе, которое устроило 1 июня праздник на улице
В мэрии Краснодара 2 июня сообщили, что детское кафе «АндерСон» получит штраф за нарушение карантина
В администрации Краснодара рассказали, что на территории рядом с кафе «АндерСон» по улице Кубанская Набережная 1 июня провели праздник с музыкой и аниматорами. На мероприятии присутствовало больше 30 человек, среди них были и дети. Многие граждане не надели маски, социальная дистанция не соблюдалась.
«По результатам проверки, которую провели сотрудники управления МВД по городу Краснодару совместно с городским управлением торговли и бытового обслуживания населения, нарушители получили четыре административных штрафа», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Протоколы выписали двум аниматорам и двум организаторам детского праздника. Материалы дела направлены в суд для принятия окончательного решения, нарушителям карантина грозит штраф от 10 до 50 тыс. рублей.
Ранее Юга.ру сообщали о подобных случаях в Краснодаре. Так, 17 мая в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди отдыхают в кальянной в центре города. Владельца собирались оштрафовать, также с ним расторгли договор аренды помещения.
А вечером 31 мая в сети появилось видео, как на площадке перед баром «Архитектор» танцуют и пьют молодые люди, в помещении играл диджей. На террасу выставили газовые нагреватели, часть людей сидела за столиками. Мэр Краснодара назвал произошедшее «неприятным и вопиющим случаем», позже в администрации сообщили, что владельца и сотрудников бара оштрафуют.
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