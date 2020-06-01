В Сочи постояльцев обсерватора задержали за застолье с алкоголем
В обсерваторе Сочи сотрудники полиции в конце мая задержали постояльцев, которые устроили застолье с алкоголем
Напомним, с 19 марта в России обязали проходить двухнедельный карантин всех граждан, прибывающих в страну из-за рубежа. С 6 апреля такую меру ввели в Краснодарском крае для тех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга. С 16 апреля карантин обязали соблюдать всех прибывших в регион. Люди могут изолироваться дома либо провести карантин в обсерваторе.
31 мая в сочинском обсерваторе произошел инцидент: постояльцы самовольно покинули свои номера. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру уточнили, что четыре человека вышли из своих номеров для совместного распития спиртных напитков.
«На замечания персонала обсерватора, где правилами запрещено распитие алкоголя, они не реагировали», — обратил внимание сотрудник пресс-службы.
Полиция доставила нарушителей в отдел полиции поселка Блиново Адлерского района Сочи, на них составили административные протоколы.
Юга.ру не раз рассказывали о нарушениях в Сочи, связанных с обязательной самоизоляцией в обсерваторах. Так, в мае в аэропорту Адлера сибирячка предъявила поддельный документ, чтобы не попасть в обсерватор. Кроме того, в Сочи выписали штраф парню из обсерватора, который пытался убежать от рогсвардейцев.
Ранее семья из Санкт-Петербурга пожаловалась на плохие условия содержания в сочинском обсерваторе и объявила голодовку. Прокуратура начала проверку. По версии мэрии курорта, причиной конфликта между туристами и руководством обсерватора стал отказ в доставке постояльцам пиццы и роллов.
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