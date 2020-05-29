В Крымске, Новороссийске и Геленджике снова появилась вода

Позже власти Кубани заявили, что 26 мая начнут вводить новый участок ТГВ, если в регионе сохранится стабильная эпидобстановка на фоне пандемии коронавируса. На время ремонта жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района остались без воды. Работы обещали завершить в течение трех дней.

Начать замену наиболее аварийного участка Троицкого группового водопровода должны были в конце марта 2020 года, однако из-за коронавируса ремонт отложили и снизили объем подачи воды. Кроме того, в Геленджике выдалась засушливая погода и в мае там ограничили подачу воды до шести часов в сутки.

Днем 28 мая пресс-служба ГУП КК «Кубаньводкомплекс» отчиталась, что ночью воду вернули в Крымск, ранним утром — в Новороссийск и в Геленджик в течение дня. Всего на заполнение резервуаров водой понадобилось 12 часов.

В Крымском районе на новом 18-километровом участке ТГВ с 26 мая работали несколько десятков человек, тяжелая техника, водяные помпы и дополнительное оборудование. Сложность работ заключалась в том, что нужно было демонтировать 9-метровый участок старого водовода и на его место установить два технологических узла с новыми затворами. Далее соединить действующий водовод с новым, после чего демонтировать временную трубу, с помощью которой промывалась новая магистраль. На строительно-монтажные работы ушло 24 часа.

Утром 27 мая специалисты проверили качество швов и начали запуск водоснабжения. Резервуары наполнились за 12 часов, после чего вода начала постепенно появляться у местных жителей. Пропускная способность водопроводной сети в среднем повысится на 7 тыс. кубометров, а в перспективе на 50 тыс.