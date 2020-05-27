На Троицком водопроводе подключили новую ветку. Власти Кубани рассказали, когда вода вернется в Новороссийск, Геленджик и Крымский район

В администрации Краснодарского края сообщили, что на Троицком групповом водоводе (ТГВ) 27 мая запустят водоснабжение по новой ветке

Напомним, власти Кубани не раз сообщали, что сети Троицкого группового водопровода практически полностью изношены. Работы по замене наиболее аварийного участка ТГВ должны были начать в конце марта 2020 года, однако из-за коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отменил ремонт. На водопроводе пришлось снизить объем воды, чтобы избежать аварий. Из-за этого, а также из-за засушливой погоды в Геленджике в мае ограничили подачу воды до шести часов в сутки. Горожане пожаловались губернатору и попросили как можно скорее заняться вводом нового участка водопровода.

Власти Кубани решили, что 26 мая начнут вводить новый участок, если в регионе сохранится стабильная эпидобстановка на фоне пандемии коронавируса. На время ремонта жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района остались без воды. Работы обещали завершить в течение трех дней.

27 мая в администрации Краснодарского края рассказали, что на ТГВ завершили первый этап по вводу в эксплуатацию новой ветки. После проверки качества сварных швов водовод начнет входить в штатный режим работы. По предварительным расчетам, вода в полном объеме дойдет до границы Крымска к 14:00, Новороссийска — к 19:00, Геленджика — к 21:00.

После того, как резервуары заполнятся, вода поступит в жилые дома. На это уйдет около 12 часов, утчнили в пресс-службе администрации Кубани.