На Троицком водопроводе подключили новую ветку. Власти Кубани рассказали, когда вода вернется в Новороссийск, Геленджик и Крымский район

Краснодарский край

Распечатать

В администрации Краснодарского края сообщили, что на Троицком групповом водоводе (ТГВ) 27 мая запустят водоснабжение по новой ветке

Напомним, власти Кубани не раз сообщали, что сети Троицкого группового водопровода практически полностью изношены. Работы по замене наиболее аварийного участка ТГВ должны были начать в конце марта 2020 года, однако из-за коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отменил ремонт. На водопроводе пришлось снизить объем воды, чтобы избежать аварий. Из-за этого, а также из-за засушливой погоды в Геленджике в мае ограничили подачу воды до шести часов в сутки. Горожане пожаловались губернатору и попросили как можно скорее заняться вводом нового участка водопровода.

Читайте также:

Власти Кубани решили, что 26 мая начнут вводить новый участок, если в регионе сохранится стабильная эпидобстановка на фоне пандемии коронавируса. На время ремонта жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района остались без воды. Работы обещали завершить в течение трех дней.

27 мая в администрации Краснодарского края рассказали, что на ТГВ завершили первый этап по вводу в эксплуатацию новой ветки. После проверки качества сварных швов водовод начнет входить в штатный режим работы. По предварительным расчетам, вода в полном объеме дойдет до границы Крымска к 14:00, Новороссийска — к 19:00, Геленджика — к 21:00.

После того, как резервуары заполнятся, вода поступит в жилые дома. На это уйдет около 12 часов, утчнили в пресс-службе администрации Кубани.

Водоснабжение Геленджик ЖКХ Крымский район Новороссийск

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи зацвели исчезающие орхидеи, которые маскируются под пчел
На Троицком водопроводе подключили новую ветку. Власти Кубани рассказали, когда вода вернется в Новороссийск, Геленджик и Крымский район
Мэр столицы Ингушетии попал в ДТП
На Кубани на полицейского завели дело за помощь браконьерам
В Сочи умер мужчина с коронавирусом, который больше месяца был подключен к ИВЛ
На Кубани число зараженных коронавирусом превысило 3500 человек, умер еще один пациент

Лента новостей

Реклама на портале